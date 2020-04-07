الاحتلال يَرُش مبيدات ضارة شرقي قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

رشّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مبيدات حشرية ضارة، تجاه الأراضي الزراعية الفلسطينية، شرقي قطاع غزة.



وقالت وزارة الزراعة في غزة، في تصريح مقتضب، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تقوم طائرات الاحتلال، برش مبيدات ضارة على الأراضي الزراعية شرقي مدينة غزة، للأسبوع الثاني، وتتلف عشرات الدونمات من المحاصيل الزراعية".