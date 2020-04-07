مستوطنون يختطفون شابين من كوبر شمال رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

اختطف مستوطنون إسرائيليون، ظهر اليوم الثلاثاء، شابين من بلدة كوبر شمال غرب مدينة رام الله.



وقال رئيس بلدية كوبر، عزت بدوان، وفق وكالة (وفا): إن نحو 10 مستوطنين مدججين بالأسلحة من مستوطنة (حلميش)، اعتدوا بالضرب على المواطن سمير زيبار، واختطفوا أبناءه عبد الفتاح ومحمود في العشرينيات من عمرهما، أثناء حراثتهم أرضهم.



وأشار بدوان إلى أن الشابين، يخضعان للتحقيق داخل معسكر بالمستوطنة.