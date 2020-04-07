توقيف مُتهم أدخل أثاثاً مستعملاً لمدينة الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أوقفت النيابة العامة في مدينة الخليل، صباح اليوم الثلاثاء، متهماً، وذلك بعد إحضاره، وإحالته إلى النيابة العامة من قبل الأجهزة الأمنية، إثر قيامه بإدخل أثاث مستعمل، قام بإحضاره من الجانب الإسرائيلي، وذلك خلافاً للقرار بقانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ، ولقرار وزير الاقتصاد الوطني رقم 143 لعام 2020 والمتعلق بذات الشأن.



هذا، وقد تم تمديد توقيف المتهم مدة 15 يوماً استناداً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، وذلك لغايات استكمال التحقيق معه.