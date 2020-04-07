شاهد: تنفيذًا لقرار داخلية غزة.. الشرطة تنتشر على امتداد شارع البحر
رام الله - دنيا الوطن
انتشرت عناصر شرطة المرور والنجدة، على امتداد شارع البحر غرب مدينة غزة.
وقالت وكالة (الرأي): إن هذا الانتشار، جاء لمتابعة تنفيذ قرار وزارة الداخلية بغزة، بمنع تجمهر المواطنين؛ ضمن إجراءات الوقاية والسلامة في مواجهة فيروس (كورونا).
انتشرت عناصر شرطة المرور والنجدة، على امتداد شارع البحر غرب مدينة غزة.
وقالت وكالة (الرأي): إن هذا الانتشار، جاء لمتابعة تنفيذ قرار وزارة الداخلية بغزة، بمنع تجمهر المواطنين؛ ضمن إجراءات الوقاية والسلامة في مواجهة فيروس (كورونا).
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