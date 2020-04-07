شاهد: تنفيذًا لقرار داخلية غزة.. الشرطة تنتشر على امتداد شارع البحر

رام الله - دنيا الوطنانتشرت عناصر شرطة المرور والنجدة، على امتداد شارع البحر غرب مدينة غزة.وقالت وكالة (الرأي): إن هذا الانتشار، جاء لمتابعة تنفيذ قرار وزارة الداخلية بغزة، بمنع تجمهر المواطنين؛ ضمن إجراءات الوقاية والسلامة في مواجهة فيروس (كورونا).