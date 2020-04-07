الرئيس عباس يُصدر قرارًا بقانون بتأجيل الحبس بقضايا التنفيذ في حالة الطوارئ

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قراراً بقانون، بشأن تأجيل الحبس بقضايا التنفيذ في حالة الطوارئ، وهذا يتيح للجهات القضائية المختصة، باستئخار حبس المدنيين الموجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل على قضايا تنفيذية، على أن يستأنف تنفيذ الحبس بعد انتهاء حالة الطوارئ.



كما أصدرالرئيس، قراراً بقانون، يقضي بوقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية، خلال حالة الطوارئ، وذلك لغاية عدم فوات المواعيد، والمدد التي رتبتها القوانين لاتخاذ الإجراءات، سواء أمام الجهات القضائية بأنواعها، أو لدى الدوائر الرسمية ذات العلاقة.