دولي

منظمة الصحة العالمية تُطلق تحذيرًا للدول بسبب (كورونا)

منظمة الصحة العالمية تُطلق تحذيرًا للدول بسبب (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد كريستيان ليندميير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تحث على عدم رفع الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار وباء فيروس (كورونا) قبل الأوان.

ووفق ما نقلت شبكة (بي بي سي)، فقد قال ليندميير: إن المنظمة لا توجد لديها توصيات شاملة للدول والمناطق، فيما يتعلق بتخفيف الإجراءات الرامية إلى إبطاء انتشار الفيروس، غير أن "أحد أهم الجوانب، هو عدم التخلي عن الإجراءات قبل الأوان، حتى لا تحدث انتكاسة مجدداً".

وأضاف: "الأمر يشبه كونك مريضاً.. إذا خرجت من الفراش مبكراً، وركضت قبل الأوان، فأنت تخاطر بأن تتعرض لانتكاسة وتعاني من مضاعفات".

يشار إلى أنه تجاوز عدد مصابي (كورونا) حول العالم مليوناً و352 ألفاً، توفي منهم أكثر من 75 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 287 ألفاً.

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