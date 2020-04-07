الاحتلال يُفتش عدداً من المنازل في يطا جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدداً من منازل المواطنين في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل.



وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا جنوب الخليل، فؤاد العمور، بأن قوات الاحتلال، داهمت خربتي جنبة والمركز، شرق مدينة يطا، وفتشت عدداً من المنازل، عرف منها: منزل الأسير المحرر محمد النجار، ومنزل المواطنة صفا النجار.