شؤون فلسطينية

التنمية بغزة تُعلن موعد صرف تبرعات مبادرة "عيلة واحدة"

التنمية بغزة تُعلن موعد صرف تبرعات مبادرة "عيلة واحدة"
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، عن صرف دفعة مالية جديدة من تبرعات مبادرة (عيلة واحدة)، التي تم التبرع بها من مستحقات موظفي الحكومة لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة الخميس المقبل، عبر مكاتب البريد، وعلى مدار عدة أيام؛ لضمان عدم التجمهر.

وقالت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة منه، الثلاثاء، إن الدفعة الجديدة، تشمل صرف 200 شيكل للأسر الأشد فقراً، وضمن المعايير التي تنطبق على الحالات المشمولة من الصرف، وهي الأسر التي لا تحصل على مخصصات التنمية الاجتماعية، أو التي لم يدرج اسمها ضمن المنحة القطرية، أو التي لا تملك مصدر دخل.

وذكرت، أنه يتم صرف التبرعات، حسب كشف الأسماء المستفيدة التي استلمتها الوزارة، وقامت بإبلاغ أصحابها لاستلام المبالغ المخصصة لهم.

وأهابت الوزارة، بالمواطنين المستفيدين الالتزام بالمواعيد المحددة لهم في البطاقات، التي وصلتهم؛ حفاظاً على سلامتهم.

وجددت شكرها للموظفين المتبرعين من مستحقاتهم؛ لدعم الفقراء والمحتاجين.

أخبار ذات صلة

شاهد: تكسر كمية كبيرة من البيض بداخل مطار (بن غوريون)

شاهد: تكسر كمية كبيرة من البيض بداخل مطار (بن غوريون)

شاهد: حريق بشقة سكنية في حي الشيخ رضوان بغزة

شاهد: حريق بشقة سكنية في حي الشيخ رضوان بغزة

الاحتلال يُفتش عدداً من المنازل في يطا جنوب الخليل

الاحتلال يُفتش عدداً من المنازل في يطا جنوب الخليل

بلدية الخليل تُنشئ ممراً خاصاً لتعقيم المركبات على المدخل الشمالي

بلدية الخليل تُنشئ ممراً خاصاً لتعقيم المركبات على المدخل الشمالي

ملحم يتحدث حول إمكانية غياب القطائف والكنافة عن موائد رمضان بسبب (كورونا)

ملحم يتحدث حول إمكانية غياب القطائف والكنافة عن موائد رمضان بسبب (كورونا)

حماية: الأوضاع بقطاع غزة تدعو للقلق وتمر بمرحلة حساسة

حماية: الأوضاع بقطاع غزة تدعو للقلق وتمر بمرحلة حساسة

جامعة الإسراء تُقرر تأجيل الامتحانات النصفية وتُوضّح آلية الدرجات

جامعة الإسراء تُقرر تأجيل الامتحانات النصفية وتُوضّح آلية الدرجات

وزارة الصحة: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

وزارة الصحة: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُفتش عدداً من المنازل في يطا جنوب الخليل

الاحتلال يُفتش عدداً من المنازل في يطا جنوب الخليل

بلدية الخليل تُنشئ ممراً خاصاً لتعقيم المركبات على المدخل الشمالي

بلدية الخليل تُنشئ ممراً خاصاً لتعقيم المركبات على المدخل الشمالي

التنمية بغزة تُعلن موعد صرف تبرعات مبادرة &#34;عيلة واحدة&#34;

التنمية بغزة تُعلن موعد صرف تبرعات مبادرة "عيلة واحدة"

حماية: الأوضاع بقطاع غزة تدعو للقلق وتمر بمرحلة حساسة

حماية: الأوضاع بقطاع غزة تدعو للقلق وتمر بمرحلة حساسة

جامعة الإسراء تُقرر تأجيل الامتحانات النصفية وتُوضّح آلية الدرجات

جامعة الإسراء تُقرر تأجيل الامتحانات النصفية وتُوضّح آلية الدرجات

رئيس متابعة العمل الحكومي يبحث سبل تعزيز مواجهة جائحة (كورونا)

رئيس متابعة العمل الحكومي يبحث سبل تعزيز مواجهة جائحة (كورونا)

العمل بغزة ترفد المؤسسات الحكومية بـ 700 من الكوادر البشرية لمواجهة (كورونا)

العمل بغزة ترفد المؤسسات الحكومية بـ 700 من الكوادر البشرية لمواجهة (كورونا)

وزارة الصحة: ننتظر ظهور نتائج 650 عينة من الضفة الغربية

وزارة الصحة: ننتظر ظهور نتائج 650 عينة من الضفة الغربية

منوعات

&#34;أم شاؤول&#34;.. حياة الفهد &#34;يهودية&#34; في رمضان

"أم شاؤول".. حياة الفهد "يهودية" في رمضان

مطربة عالمية تكشف تفاصيل مؤلمة حول اغتصابها

مطربة عالمية تكشف تفاصيل مؤلمة حول اغتصابها

شاهد: كيف أحرج متابعون ميساء مغربي في بث مباشر بأسئلة خاصة

شاهد: كيف أحرج متابعون ميساء مغربي في بث مباشر بأسئلة خاصة

كيف أجبر &#34;كورونا&#34; رامز جلال على تعديل برنامجه؟

كيف أجبر "كورونا" رامز جلال على تعديل برنامجه؟

بعد إقحام الراحلة ميرنا المهندس.. ريم البارودي تهدد ريهام سعيد: &#34;هدخلك مستشفى المجانين&#34;

بعد إقحام الراحلة ميرنا المهندس.. ريم البارودي تهدد ريهام سعيد: "هدخلك مستشفى المجانين"

وفاة طليق ليلى علوي بسبب &#34;كورونا&#34;.. تعرف على قصة &#34;أجمل زيجة&#34; جمعتهما

وفاة طليق ليلى علوي بسبب "كورونا".. تعرف على قصة "أجمل زيجة" جمعتهما

ناصر القصبي يفاجئ الجمهور بطلب مثير لكل سعودي فوق الـ40؟

ناصر القصبي يفاجئ الجمهور بطلب مثير لكل سعودي فوق الـ40؟

مرام عبد العزيز تثير الغضب باقتراحها تجربة لقاح &#34;كورونا&#34; على هذه الفئة بالمجتمع

مرام عبد العزيز تثير الغضب باقتراحها تجربة لقاح "كورونا" على هذه الفئة بالمجتمع

نشطاء سعوديون يُوقفون مسلسل &#34;عيال صالح&#34; بسبب الحلقة الـ19.. ماذا حدث؟

نشطاء سعوديون يُوقفون مسلسل "عيال صالح" بسبب الحلقة الـ19.. ماذا حدث؟

ياسمين خطيب تكشف عن مرض يُحرجها في ظل أزمة &#34;كورونا&#34;

ياسمين خطيب تكشف عن مرض يُحرجها في ظل أزمة "كورونا"

عربي

&#34;كورونا في العالم العربي&#34; ارتفاع حصيلة الوفيات وتوسيع دائرة حظر التجول

"كورونا في العالم العربي" ارتفاع حصيلة الوفيات وتوسيع دائرة حظر التجول

تعافي أسرة مصرية من فيروس (كورونا)

تعافي أسرة مصرية من فيروس (كورونا)

السعودية تصدر قراراً &#34;صارماً&#34; في محاولة لمنع تفشي فيروس (كورونا)

السعودية تصدر قراراً "صارماً" في محاولة لمنع تفشي فيروس (كورونا)

محامٍ عربي يُطالب الصين بعشرة تريليونات دولار بسبب فيروس (كورونا)

محامٍ عربي يُطالب الصين بعشرة تريليونات دولار بسبب فيروس (كورونا)