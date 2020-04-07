شؤون فلسطينية

ملحم يتحدث حول إمكانية غياب القطائف والكنافة عن موائد رمضان بسبب (كورونا)

ملحم يتحدث حول إمكانية غياب القطائف والكنافة عن موائد رمضان بسبب (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، عما إذا ستغيب بعض طقوس شهر رمضان المبارك، بسبب تفشي فيروس (كورونا).

وفي رده على أحد الصحفيين، خلال الإيجاز الحكومي الخاص بفيروس (كورونا) في فلسطين، عما هل ستغيب بعض الطقوس، أجاب ملحم "تقصد غياب القطائف والكنافة عن موائد رمضان.. سنرى مدى اتّخاذ التدابير الوقائية، لتقديم تلك الأشياء على موائد الشهر الكريم".

وفي سياق آخر، قال ملحم: إن تقييمات منظمة الصحة العالمية لدور الحكومة الفلسطينية، لمكافحة (كورونا) كانت إيجابية، مضيفاً: "استطلاعان للرأي أشادا بأداء القيادة الفلسطينية، كما أن استطلاعاً للرأي أظهر أن 96% من المواطنين، يثقون بإجراءاتنا لمواجهة الفيروس".

وأكد أن الجهد الجماعي، كان كلمة السر في تقليل الخسائر في فلسطين، لكن هذا يتطلب المزيد من الحرص الجمعي، وتقليل الحركة إلا للضرورة القصوى، مبينًا أن الشعوب تواجه الكوارث والمصائب بالجهد الجماعي.

وأشار المتحدث باسم الحكومة، إلى أن العزل والحجر الصحي، هو الدواء الوحيد لهذا الداء، متابعاً: "آباؤنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من حقهم علينا حمايتهم، بعدم الخروج من البيت".

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