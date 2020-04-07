جامعة الإسراء تُقرر تأجيل الامتحانات النصفية وتُوضّح آلية الدرجات









رام الله - دنيا الوطنقررت جامعة الإسراء، في مدينة غزة، إلغاء الامتحانات النصفية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجاري، وذلك نظراً لاستمرار حالة الطوارئ، التي تشهدها فلسطين، والتي بدأت بالتزامن مع النجهيزات لامتحانات النصيفة.وأكدت الجامعة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أنه سيتم استمرار تدريس المساقات النظرية إلكترونيا وبشكل كامل، وذلك وفقاً لخطط المساق المعتمدة في الكليات المختلفة.وأشارت إلى أنه سيتم اعادة تقسيم درجات التقييم لتكون 60% على الأنشطة الفصلية من واجبات واختبارات قصيرة وتقارير وأبحاث واختبارات شفوية إلكترونية، و40% للامتحان النهائي الإلكتروني، وسيتم وضع الجدول والإعلان عن الآليات لاحقاً في الشؤون الأكاديمية.وأوضحت الجامعة في بيانها، أنه سيتم تأجيل المساقات العملية، التي يتعذر تنفيذها لحين عودة الطلبة وانتظامهم على مقاعد الدراسة، ووضع برنامج مكثف لهذه المساقات، وفق ترتيبات خاصة.وقالت: "في حال عدم قدرة الطالب على امتلاك وسائل التواصل الإلكتروني، يسجل على كشفه غير مكتمل، ويتم إعداد خطة بديلة للتعامل مع هذه الفئة، حين انتظام الدراسة".وأكدت أنه لن يتم احتساب الفصل الدراسي، الذي يتم تأجيله من قبل الطلبة في ظل حالة الطوارئ، ضمن عدد الفصول والسنوات المسموح فيها، وفقاً للتعليمات السابقة، كما سيتم مناقشة مشاريع التخرج عبر وسائل الاتصال التكنولوجية المرئية.