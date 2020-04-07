وزارة الصحة: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأكد كمال الشخرة، مسؤول ملف (كورونا) في فلسطين، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين، مشيرًا إلى أن إجمالي الإصابات في فلسطين 260 إصابة، و24 حالة شفاء.وقال الشخرة، في المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بتطورات فيروس (كورونا)، والذي عقد اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله: إن طفلاً فلسطينياً، أصيب بالفيروس، ونقل إليه المرض من أسرته، موضحاً أن الإصابات تعدت الخطوط الحمراء.ونفى الشخرة، أن تكون وزارة الصحة بغزة، قد خاطبتهم بخصوص مستلزمات الوقاية من (كورونا)، حيث قال: لم تتوجه إلينا الصحة بغزة، بطلب رسمي بخصوص نفاد كميات المستلزمات.وأوضح، أن وزارته، أجرت 15 ألف فحص منذ تفشي الفيروس، لافتاً إلى أن مصابي قرى وضواحي القدس هم 47 عاملًا و57 مخالطًا.وأشار الشخرة، إلى أن رام الله، أصيب فيها 21 عاملًا، و23 مخالطًا، و12 مسافرًا وأسير محرر، وفي الخليل 8 عمال و9 مخالطين، أما في نابلس عاملان، ومخالط واحد، ومسافران، وفي طولكرم 3 عمال ومخالط ومسافر.وأكد أن بيت لحم، أصيب بها عاملان، و10 مخالطين، ومخالطين للوفد السابق 40 شخصاً، وسلفيت مسافر واحد، وجنين عامل واحد، فيما قطاع غزة 13 مسافرًا.