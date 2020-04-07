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وفاة مصري أصيب بفيروس (كورونا) مرتين رغم تعافيه الأول

وفاة مصري أصيب بفيروس (كورونا) مرتين رغم تعافيه الأول
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة المصرية، بوفاة مسن، أُصيب بفيروس (كورونا) مرتين؛ لتكتب له النجاة من إصابته الأولى، ويعلن عن وفاته بعد اكتشاف إصابته الثانية.

وقالت وزارة الصحة، وفق صحيفة (الوطن) المصرية: إنه تم تسجيل أول حالة وفاة لمصاب بفيروس (كورونا) بمحافظة الغرببة شمال العاصمة القاهرة ، بعد إصابته مرة ثانية، رغم تعافيه منذ شهر.

وأكدت أن "المتوفى يبلغ من العمر 83 عامًا، ويسكن بقرية الهياتم بمحافطة الغربية، وسبق أنْ أصيب عن طريق أحد المخالطين لمصاب بالفيروس، وتم حجزهما في مستشفى العزل الصحي، حيث تلقى العلاج المناسب، ليتم شفاؤه، وتتحول نتائجه من إيجابية إلى سلبية".

وأشارت إلى أن نجل المصاب، نقل العدوى لوالده مرة أخرى، بل وللقرية بأكملها، وذلك بسبب حضوره إحدى المناسبات العامة.

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