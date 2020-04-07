دولي

ألمانيا تقترب من 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا)

ألمانيا تقترب من 100 ألف إصابة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت بيانات نشرها معهد (روبرت كوخ) لمكافحة الأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، بأن ألمانيا، سجلت 3834 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال 24 ساعة، ليصل الإجمالي إلى 99225.

واقتربت ألمانيا من دخول قائمة 100 ألف إصابة، في حين زاد عدد الوفيات، بعد تسجيل 173 حالة جديدة إلى 1607 وفاة.

وارتفع عدد الإصابات أمس الاثنين، 3677 حالة، فيما سجلت حصيلة الوفيات 92 شخصاً.

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