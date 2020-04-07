رئيس متابعة العمل الحكومي يبحث سبل تعزيز مواجهة جائحة (كورونا)

محمد عوض رئيس متابعة العمل الحكومي

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رام الله - دنيا الوطن

يُعقد في مدينة غزة، اجتماع مابين محمد عوض، رئيس متابعة العمل الحكومي، ويوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، وممثلي الجهات الشريكة بتقديم الخدمة الصحية، وشخصيات صحية استشارية.



وقالت وزارة الصحة، بغزة: إن الاجتماع يأتي لمناقشة سبل تعزيز مواجهة جائحة (كورونا) ووضع التوصيات ذات العلاقة.



وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت مساء الاثنين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في القطاع، مشيرةً إلى أن الحالة مستقرة.



ويرتفع بذلك، عدد المصابين في القطاع إلى 13 حالة، أعلن عن شفاء ستة منها في وقت لاحق من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، فيما يتلقى السبعة الآخرون العلاج.