العمل بغزة ترفد المؤسسات الحكومية بـ 700 من الكوادر البشرية لمواجهة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

نفذت وزارة العمل، ما يزيد عن 700 عقد من خلال برنامج التشغيل المؤقت، بتمويل حكومي، ومن خلال المؤسسات الصديقة المانحة؛ لصالح وزارة الصحة، والهيئات المحلية، والتي من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات هذه المؤسسات في مجابهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، والحيلولة دون انتشارها.



حيث دعمت الوزارة القطاع الصحي بما يزيد علي 400 من الكوادر البشرية، تخصص طب بشري وتمريض وصيدلة، وأخصائي الأشعة والتحاليل الطبية، لصالح وزارة الصحة.



وفي ذات الإطار، زودت الوزارة، بما يزيد علي 300 من العمال ووفرت الأدوات اللازمة والمواد الخام والمعقمات لصالح الهيئات المحلية، بهدف المساهمة في تعقيم الأماكن العامة والأسواق.



وفي ذات السياق، ما زالت جهود الوزارة مستمرة بالتواصل مع المؤسسات الصديقة المانحة؛ لتعزيز مقومات الصمود في مواجهة الجائحة، وتعزيز صمود العمال في القطاعات المتضررة.