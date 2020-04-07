شؤون فلسطينية

العمل بغزة ترفد المؤسسات الحكومية بـ 700 من الكوادر البشرية لمواجهة (كورونا)

العمل بغزة ترفد المؤسسات الحكومية بـ 700 من الكوادر البشرية لمواجهة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
نفذت وزارة العمل، ما يزيد عن 700 عقد من خلال برنامج التشغيل المؤقت، بتمويل حكومي، ومن خلال المؤسسات الصديقة المانحة؛ لصالح وزارة الصحة، والهيئات المحلية، والتي من شأنها المساهمة في تعزيز قدرات هذه المؤسسات في مجابهة هذه الجائحة، والحد من آثارها، والحيلولة دون انتشارها.

حيث دعمت الوزارة القطاع الصحي بما يزيد علي 400  من الكوادر البشرية، تخصص طب بشري وتمريض وصيدلة، وأخصائي الأشعة والتحاليل الطبية، لصالح وزارة الصحة.

وفي ذات الإطار، زودت الوزارة، بما يزيد علي 300 من العمال ووفرت الأدوات اللازمة والمواد الخام والمعقمات لصالح الهيئات المحلية، بهدف المساهمة في تعقيم الأماكن العامة والأسواق.

وفي ذات السياق، ما زالت جهود الوزارة مستمرة بالتواصل مع المؤسسات الصديقة المانحة؛ لتعزيز مقومات الصمود في مواجهة الجائحة، وتعزيز صمود العمال في القطاعات المتضررة.

أخبار ذات صلة

رئيس متابعة العمل الحكومي يبحث سبل تعزيز مواجهة جائحة (كورونا)

رئيس متابعة العمل الحكومي يبحث سبل تعزيز مواجهة جائحة (كورونا)

ليلى غنام: ممنوع أن ننتظر الناس لتقول إنها محتاجة لأن لهم كرامة

ليلى غنام: ممنوع أن ننتظر الناس لتقول إنها محتاجة لأن لهم كرامة

وزارة الصحة: ننتظر ظهور نتائج 650 عينة من الضفة الغربية

وزارة الصحة: ننتظر ظهور نتائج 650 عينة من الضفة الغربية

المجلس الأعلى للقضاء بغزة يُوضّح مسألة إعادة فتح محطة المشهراوي

المجلس الأعلى للقضاء بغزة يُوضّح مسألة إعادة فتح محطة المشهراوي

توغل لجرافات الاحتلال وإطلاق نار تجاه المزارعين شرقي قطاع غزة

توغل لجرافات الاحتلال وإطلاق نار تجاه المزارعين شرقي قطاع غزة

الاحتلال يُحوّل ثلاثة شبان من مخيم الدهيشة إلى الاعتقال الإداري

الاحتلال يُحوّل ثلاثة شبان من مخيم الدهيشة إلى الاعتقال الإداري

محافظ نابلس: تشديد الإجراءات في بلدة قصرة لمواجهة (كورونا)

محافظ نابلس: تشديد الإجراءات في بلدة قصرة لمواجهة (كورونا)

تَعرّف على أسعار الدولار والدينار مقابل الشيكل

تَعرّف على أسعار الدولار والدينار مقابل الشيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

رئيس متابعة العمل الحكومي يبحث سبل تعزيز مواجهة جائحة (كورونا)

رئيس متابعة العمل الحكومي يبحث سبل تعزيز مواجهة جائحة (كورونا)

العمل بغزة ترفد المؤسسات الحكومية بـ 700 من الكوادر البشرية لمواجهة (كورونا)

العمل بغزة ترفد المؤسسات الحكومية بـ 700 من الكوادر البشرية لمواجهة (كورونا)

الاحتلال يُحوّل ثلاثة شبان من مخيم الدهيشة إلى الاعتقال الإداري

الاحتلال يُحوّل ثلاثة شبان من مخيم الدهيشة إلى الاعتقال الإداري

تَعرّف على أسعار الدولار والدينار مقابل الشيكل

تَعرّف على أسعار الدولار والدينار مقابل الشيكل

أجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

أجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

الشرطة تتعامل مع ثماني حالات خرقت حالة الطوارئ في جنين

الشرطة تتعامل مع ثماني حالات خرقت حالة الطوارئ في جنين

مركزية فتح توجه رسالة بشأن رص الصفوف وتنظيم العمل

مركزية فتح توجه رسالة بشأن رص الصفوف وتنظيم العمل

محافظ جنين يُؤكد استمرار إغلاق مصانع الباطون خلال فترة الطوارئ

محافظ جنين يُؤكد استمرار إغلاق مصانع الباطون خلال فترة الطوارئ

منوعات

ناصر القصبي يفاجئ الجمهور بطلب مثير لكل سعودي فوق الـ40؟

ناصر القصبي يفاجئ الجمهور بطلب مثير لكل سعودي فوق الـ40؟

مرام عبد العزيز تثير الغضب باقتراحها تجربة لقاح &#34;كورونا&#34; على هذه الفئة بالمجتمع

مرام عبد العزيز تثير الغضب باقتراحها تجربة لقاح "كورونا" على هذه الفئة بالمجتمع

نشطاء سعوديون يُوقفون مسلسل &#34;عيال صالح&#34; بسبب الحلقة الـ19.. ماذا حدث؟

نشطاء سعوديون يُوقفون مسلسل "عيال صالح" بسبب الحلقة الـ19.. ماذا حدث؟

ياسمين خطيب تكشف عن مرض يُحرجها في ظل أزمة &#34;كورونا&#34;

ياسمين خطيب تكشف عن مرض يُحرجها في ظل أزمة "كورونا"

مقارنة بين جمال بلقيس ونادين نجيم تنتهي بتعليق مُفاجئ من كليهما

مقارنة بين جمال بلقيس ونادين نجيم تنتهي بتعليق مُفاجئ من كليهما

روبي تثير سخرية جمهورها بصورة جديدة: &#34;أصله اسمها روبي عجلة&#34;

روبي تثير سخرية جمهورها بصورة جديدة: "أصله اسمها روبي عجلة"

عادل إمام ينضم إلى &#34;تيك توك&#34;.. ويتحدث عن أبنائه ويصفهم بطريقة غريبة

عادل إمام ينضم إلى "تيك توك".. ويتحدث عن أبنائه ويصفهم بطريقة غريبة

داليا مصطفى بموقف مُحرج بسبب صورة أرسلها صديقها لها

داليا مصطفى بموقف مُحرج بسبب صورة أرسلها صديقها لها

هيا الشعيبي تقصف جبهة حياة الفهد من وسط سوق الخضار بالكويت

هيا الشعيبي تقصف جبهة حياة الفهد من وسط سوق الخضار بالكويت

مُتابعة تتهم نادية الجندي بالعنصرية بسبب أحمد السقا.. كيف ردت؟

مُتابعة تتهم نادية الجندي بالعنصرية بسبب أحمد السقا.. كيف ردت؟

عربي

تعافي أسرة مصرية من فيروس (كورونا)

تعافي أسرة مصرية من فيروس (كورونا)

السعودية تصدر قراراً &#34;صارماً&#34; في محاولة لمنع تفشي فيروس (كورونا)

السعودية تصدر قراراً "صارماً" في محاولة لمنع تفشي فيروس (كورونا)

محامٍ عربي يُطالب الصين بعشرة تريليونات دولار بسبب فيروس (كورونا)

محامٍ عربي يُطالب الصين بعشرة تريليونات دولار بسبب فيروس (كورونا)

شركة أدوية عربية تُصنّع دواءً لفيروس (كورونا)

شركة أدوية عربية تُصنّع دواءً لفيروس (كورونا)