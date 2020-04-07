ليلى غنام: ممنوع أن ننتظر الناس لتقول إنها محتاجة لأن لهم كرامة

رام الله - دنيا الوطنقالت محافظ رام الله، ليلى غنام: إنها لن تقبل بأن تؤدي جائجة (كورونا) لإفقار المواطنين، أو أن يقوم أي فلسطيني بالتسول نتيجة لذلك.وأوضحت المحافظ غنام، خلال حديثها مع شاب بائع، أنها تعلم كمية الضغط على المواطنين، نتيجة انتشار الفيروس في فلسطين، ولأجل ذلك، فمن واجب المحافظة، والدولة، مراعاة هموم المواطنين وعلاجهم.وأكدت، أنها تحدثت إلى كافة البلديات برام الله، بأنه يُمنع أن ننتظر أي شخص لأن يقول لهم إني محتاج، بل البلديات هي التي تبحث عنهم، لأن للناس كرامة.