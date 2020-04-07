شؤون فلسطينية

وزارة الصحة: ننتظر ظهور نتائج 650 عينة من الضفة الغربية

وزارة الصحة: ننتظر ظهور نتائج 650 عينة من الضفة الغربية
من أمام فندق انجل الذي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخله
رام الله - دنيا الوطن
أكد كمال الشخرة، مسؤول ملف فيروس (كورونا) في وزارة الصحة الفلسطينية، أن وزارته بانتظار ظهور نتائج 650 عينة من الضفة الغربية، خلال الساعات المقبلة.

وقال الشخرة في تصريحات إذاعية: "نتمنى أن تكون سلبية وغير مصابة بفيروس (كورونا)، وندعو الجميع لأخذ الحيطة والحذر.

وأوضح أن 80% من المصابين بفيروس (كورونا) في فلسطين، هم من العمال ومخالطيهم.

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