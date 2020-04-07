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تعافي أسرة مصرية من فيروس (كورونا)

تعافي أسرة مصرية من فيروس (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة المصرية، اليوم الثلاثاء، بشفاء أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد من مرض (كورونا) المستجد.

وعبر صفحته بموقع (فيسبوك) نشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، صوراً للأسرة المصرية، حيث ظهر الأب وأطفاله الثلاثة، يرتدون كمامات واقية من الفيروس إلى جانب طواقم طبية في مستشفى العزل بأسوان.

وقال مجاهد: "تعافت أسرة مصرية مكونة من خمسة أفراد من (كورونا) بشكل كامل، والأسرة مكونة من الأب والأم وثلاثة أطفال"، وفق ما نقلت صحيفة (اليوم السابع).

وأضاف: "تلقت الأسرة العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفى "الصداقة" بأسوان منذ إصابتهم بفيروس (كورونا)، وحتى شفائهم الكامل وخروجهم اليوم، حمداً لله علي سلامتكم، ونتمنى السلامة لباقي المصابين".

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