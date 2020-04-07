عاجل

  • روسيا تسجل 1154 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد اجمالي الاصابات الى 7497

  • ألمانيا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 99.225 والوفيات 1607

دولي

الاتحاد الأوروبي: شكلنا فريق عمليات عسكري لمكافحة جائحة (كورونا)

الاتحاد الأوروبي: شكلنا فريق عمليات عسكري لمكافحة جائحة (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قرر الاتحاد الأوروبي تشكيل فريق عمليات عسكري في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووفق شبكة (سكاي نيوز) فقد أكد جوزيب بوريل، مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، في مؤتمر صحفي عقده امس الاثنين عبر الفيديو، عقب اجتماع لوزراء الدفاع لبلدان التكتل: "اتفقنا مع الوزراء على النظر في سبل استخدام الكفاءات العسكرية على مستوى جديد في الاتحاد الأوروبي، لضمان تبادل المعلومات والخبرات الأفضل بين الدول الأعضاء".

وقال بوريل: "بإمكاننا في هذا السياق تشكيل فريق عمليات في إطار مفوضية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تحت إدارة هيئة الأركان العامة التابعة له. سيتم القيام بذلك بتنسيق كامل مع الناتو بناء على مبدأ التكامل الشامل".

وأضاف مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية أن فريق العمليات العسكري الجديد لن يكرر مهمات الناتو وإنما سيكملها، دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

وذكر أن اجتماع وزراء الدفاع للاتحاد الأوروبي تركز على تأثير جائحة فيروس كورونا على المجال العسكري.

أخبار ذات صلة

شاهد: &#34;أخبار سيئة&#34;.. بعد حرائق الغابات (أوكرانيا) تواجه أسوأ كارثة نووية بالعالم

شاهد: "أخبار سيئة".. بعد حرائق الغابات (أوكرانيا) تواجه أسوأ كارثة نووية بالعالم

الروس في إسرائيل يتركونها بسبب وباء (كورونا)

الروس في إسرائيل يتركونها بسبب وباء (كورونا)

ارتفاع عدد الوفيات جراء (كورونا) في العالم إلى 75 ألفًا

ارتفاع عدد الوفيات جراء (كورونا) في العالم إلى 75 ألفًا

1150 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

1150 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

الاتحاد الأوروبي يُطالب برفع العقوبات عن 4 دول بسبب (كورونا)

الاتحاد الأوروبي يُطالب برفع العقوبات عن 4 دول بسبب (كورونا)

ارتفاع حصيلة وفيات (كورونا) في إسرائيل إلى 59 حالة

ارتفاع حصيلة وفيات (كورونا) في إسرائيل إلى 59 حالة

بماذا وصفت ممرضة أمريكية الإصابة بفيروس (كورونا)؟

بماذا وصفت ممرضة أمريكية الإصابة بفيروس (كورونا)؟

إسرائيل تُعلن إغلاقاً كاملاً حتى نهاية الأسبوع الجاري

إسرائيل تُعلن إغلاقاً كاملاً حتى نهاية الأسبوع الجاري

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

رئيس متابعة العمل الحكومي يبحث سبل تعزيز مواجهة جائحة (كورونا)

رئيس متابعة العمل الحكومي يبحث سبل تعزيز مواجهة جائحة (كورونا)

العمل بغزة ترفد المؤسسات الحكومية بـ 700 من الكوادر البشرية لمواجهة (كورونا)

العمل بغزة ترفد المؤسسات الحكومية بـ 700 من الكوادر البشرية لمواجهة (كورونا)

الاحتلال يُحوّل ثلاثة شبان من مخيم الدهيشة إلى الاعتقال الإداري

الاحتلال يُحوّل ثلاثة شبان من مخيم الدهيشة إلى الاعتقال الإداري

أجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

أجواء غائمة جزئياً وانخفاض على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

الشرطة تتعامل مع ثماني حالات خرقت حالة الطوارئ في جنين

الشرطة تتعامل مع ثماني حالات خرقت حالة الطوارئ في جنين

مركزية فتح توجه رسالة بشأن رص الصفوف وتنظيم العمل

مركزية فتح توجه رسالة بشأن رص الصفوف وتنظيم العمل

محافظ جنين يُؤكد استمرار إغلاق مصانع الباطون خلال فترة الطوارئ

محافظ جنين يُؤكد استمرار إغلاق مصانع الباطون خلال فترة الطوارئ

قيادة &#34;الشعبية&#34; في سجون الاحتلال تُصدر بياناً &#34;مهماً&#34; بشأن عدة مطالب

قيادة "الشعبية" في سجون الاحتلال تُصدر بياناً "مهماً" بشأن عدة مطالب

منوعات

ناصر القصبي يفاجئ الجمهور بطلب مثير لكل سعودي فوق الـ40؟

ناصر القصبي يفاجئ الجمهور بطلب مثير لكل سعودي فوق الـ40؟

مرام عبد العزيز تثير الغضب باقتراحها تجربة لقاح &#34;كورونا&#34; على هذه الفئة بالمجتمع

مرام عبد العزيز تثير الغضب باقتراحها تجربة لقاح "كورونا" على هذه الفئة بالمجتمع

نشطاء سعوديون يُوقفون مسلسل &#34;عيال صالح&#34; بسبب الحلقة الـ19.. ماذا حدث؟

نشطاء سعوديون يُوقفون مسلسل "عيال صالح" بسبب الحلقة الـ19.. ماذا حدث؟

ياسمين خطيب تكشف عن مرض يُحرجها في ظل أزمة &#34;كورونا&#34;

ياسمين خطيب تكشف عن مرض يُحرجها في ظل أزمة "كورونا"

مقارنة بين جمال بلقيس ونادين نجيم تنتهي بتعليق مُفاجئ من كليهما

مقارنة بين جمال بلقيس ونادين نجيم تنتهي بتعليق مُفاجئ من كليهما

روبي تثير سخرية جمهورها بصورة جديدة: &#34;أصله اسمها روبي عجلة&#34;

روبي تثير سخرية جمهورها بصورة جديدة: "أصله اسمها روبي عجلة"

عادل إمام ينضم إلى &#34;تيك توك&#34;.. ويتحدث عن أبنائه ويصفهم بطريقة غريبة

عادل إمام ينضم إلى "تيك توك".. ويتحدث عن أبنائه ويصفهم بطريقة غريبة

داليا مصطفى بموقف مُحرج بسبب صورة أرسلها صديقها لها

داليا مصطفى بموقف مُحرج بسبب صورة أرسلها صديقها لها

هيا الشعيبي تقصف جبهة حياة الفهد من وسط سوق الخضار بالكويت

هيا الشعيبي تقصف جبهة حياة الفهد من وسط سوق الخضار بالكويت

مُتابعة تتهم نادية الجندي بالعنصرية بسبب أحمد السقا.. كيف ردت؟

مُتابعة تتهم نادية الجندي بالعنصرية بسبب أحمد السقا.. كيف ردت؟

عربي

تعافي أسرة مصرية من فيروس (كورونا)

تعافي أسرة مصرية من فيروس (كورونا)

السعودية تصدر قراراً &#34;صارماً&#34; في محاولة لمنع تفشي فيروس (كورونا)

السعودية تصدر قراراً "صارماً" في محاولة لمنع تفشي فيروس (كورونا)

محامٍ عربي يُطالب الصين بعشرة تريليونات دولار بسبب فيروس (كورونا)

محامٍ عربي يُطالب الصين بعشرة تريليونات دولار بسبب فيروس (كورونا)

شركة أدوية عربية تُصنّع دواءً لفيروس (كورونا)

شركة أدوية عربية تُصنّع دواءً لفيروس (كورونا)