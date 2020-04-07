توغل لجرافات الاحتلال وإطلاق نار تجاه المزارعين شرقي قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، لمسافة محدودة، شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار، تجاه المزارعين شرقي خانيونس جنوباً.



وتوغلت أربع جرافات عسكرية إسرائيلية، مسافة محدودة خارج السياج الأمني، انطلاقًا من بوابة (زيكيم).



وتزامن ذلك، مع إطلاق قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز، تجاه المزارعين شرقي بلدة خزاعة شرقي محافظة خانيونس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.