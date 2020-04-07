الروس في إسرائيل يتركونها بسبب وباء (كورونا)

ارشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت السفارة الروسية في إسرائيل: إن حوالي 500 مواطن روسي تقدموا لها بطلب العودة، مؤكدة أنها تقدم لرعاياها كل الدعم القنصلي الضروري.



وأوضحت السفارة، وفق ما نقلت عنها وكالة (نوفوستي) الروسية، أن أعضاء البعثة الدبلوماسية، يبقون على اتصال مستمر مع معظم المواطنين الراغبين في العودة، ويقدمون لهم الاستشارة المطلوبة، بما في ذلك في حصولهم على الدعم الاجتماعي، بموجب قرار الحكومة الروسية المؤرخ في 3 نيسان/ أبريل 2020.