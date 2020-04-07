دولي

1150 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

1150 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع إجمالي أعداد الوفيات والإصابات بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجلت السلطات الأمريكية 1150 حالة وفاة جديدة في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفق ما ذكرت جامعة جونز هوبكنز، اليوم الثلاثاء، فإن الولايات المتحدة هي الدولة الأولى عالمياً من حيث العدد الإجمالي للإصابات بعدوى فيروس (كورونا) المستجد (COVID-19) بأكثر من 367 ألف حالة، والثالثة من حيث حصيلة الوفيات بأكثر من 10 آلاف.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن بلاده أحرزت "تقدماً عظيماً" في علاج فيروس (كورونا)، رغم استمرار تدهور الأزمة الناجمة عن الجائحة في البلاد.

ويتعرض ترامب لانتقادات لاذعة، بسبب أسلوب تعامل إدارته مع أزمة الفيروس، خاصة الوضع في قطاع الصحة، إلا أن الرئيس الأمريكي يقول: إن حكومته، تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمعالجة القضية.

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