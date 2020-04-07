الاحتلال يُحوّل ثلاثة شبان من مخيم الدهيشة إلى الاعتقال الإداري

أما اللحام فقد كان أمضى 20 شهراً في الاعتقال الإداري، وأطلق سراحه قبل شهرين من اعتقاله الحالي، فيما أمضى البلعاوي محكوميته البالغة عامين، وأطلق سراحه أيضاً قبل شهرين من اعتقاله الحالي.



رام الله - دنيا الوطنحولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 3 شبان من مخيم الدهيشة إلى الاعتقال الإداري، لمدة ستة أشهر.والشبان الثلاثة هم: مصطفى عطية الحسنات (22 عاماً)، ويزن يوسف البلعاوي (21 عاماً)، ورامز اللحام (22 عاماً).وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت الشبان الثلاثة، فجر التاسع عشر من آذار/ مارس الماضي من منازلهم، أثناء خضوع بيت لحم لإجراءات وقائية لمحاربة فيروس (كورونا)، حيث اقتحم جنود الاحتلال منازلهم، واعتدوا خلال ذلك عليهم، وعلى أفراد من عائلاتهم، وأخضعوهم طيلة الفترة الماضية للتحقيق في سجن (الجلمة) إلى أن جرى تحويلهم للاعتقال الإداري.يشار إلى أن هؤلاء الشبان، هم أسرى محررون، كان أطلق سراحهم قبل عدة أسابيع من إعادة اعتقالهم مؤخراً، حيث كان أمضى الحسنات سنتين قيد الاعتقال الإداري، وأطلق سراحه قبل شهر من اعتقاله الحالي.