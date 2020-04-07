الاتحاد الأوروبي يُطالب برفع العقوبات عن 4 دول بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

طالب الاتحاد الأوروبي، الدول خارج التكتل إلى رفع العقوبات المفروضة عن سوريا وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية، والتي تعرقل تقديم المساعدات الضرورية لهذه الدول، في مكافحة فيروس (كورونا).



ووفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم) عن مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، فقد قال عقب اجتماع لوزراء الدفاع للدول الأعضاء في التكتل: "عقوباتنا لا تعرقل تقديم المساعدات الإنسانية، ونتعهد بأن يتخذ باقي الدول الخطوة ذاتها للتأكد من إمكانية إيصال المعدات الطبية للدول التي تخضع للعقوبات".



وأضاف بوريل أن الحديث يدور بالدرجة الأولى حول سوريا وفنزويلا وإيران وكوريا الشمالية، مشدداً من جديد على دعمه لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لرفع العقوبات، التي تستهدف القطاعين الصحي والإنساني في زمن جائحة فيروس (كورونا).



وسبق أن دعا غوتيريش، دول العالم، خاصة أعضاء مجموعة "G20"، إلى إلغاء العقوبات التي فرضتها سابقاً على بلدان أخرى لإزالة العراقيل أمام جهود مكافحة فيروس (كورونا) المستجد.