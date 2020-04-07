ارتفاع حصيلة وفيات (كورونا) في إسرائيل إلى 59 حالة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابات جديدة؛ ليتجاوز العدد الاجمالي للإصابات 9000 إصابة، بفيروس (كورونا) المستجد.



وذكرت الوزارة في بيان صدر عنها، أن مجمل الإصابات طفيفة، بينما المصابون بخطر شديد عددهم 150 من بينهم موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي، بينما ارتفعت الوفيات إلى 59.