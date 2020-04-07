محافظ نابلس: تشديد الإجراءات في بلدة قصرة لمواجهة (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد محافظ نابلس، رئيس اللجنة العليا للطوارئ، إبراهيم رمضان، استمرار إغلاق بلدة قصرة جنوب نابلس، وتشديد الإجراءات فيها، في سبيل حماية المواطنين من انتشار فيروس (كورونا)، خاصة بعد ظهور 3 إصابات في البلدة.



جاء ذلك، خلال تفقده للبلدة، اليوم الاثنين، برفقة قادة الأجهزة الأمنية في المحافظة، وأمين سر إقليم (فتح) في نابلس، جهاد رمضان، وفصائل العمل الوطني.



وشدد رمضان، على أن جهود لجان الطوارئ في كافة أرجاء المحافظة، يجب أن تكون مبنية على المصلحة العامة، والحفاظ على أرواح المواطنين من هذا الفيروس.



وقال: إن الأجهزة الأمنية التي تصل الليل بالنهار، ستبقى رأس الحربة في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية الصادرة عن الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، محمد اشتية، للحد من انتشار الفيروس، مناشداً المواطنين والعمال الالتزام بالإجراءات الوقائية؛ حفاظاً على حياتهم، وحياة عائلاتهم.