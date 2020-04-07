شؤون فلسطينية

أجواء غائمة جزئياً وانخفاض على الحرارة اليوم الثلاثاء

أجواء غائمة جزئياً وانخفاض على الحرارة اليوم الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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