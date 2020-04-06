شؤون فلسطينية

الشرطة تتعامل مع ثماني حالات خرقت حالة الطوارئ في جنين

الشرطة تتعامل مع ثماني حالات خرقت حالة الطوارئ في جنين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تعاملت الشرطة ومنذ ساعات صباح هذا اليوم مع ثماني حالات جرى فيها خرق لحالة الطوارئ في مدينة ومحافظة جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات من شرطة المحافظة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية فيها وتنفيذا لتعليمات مدير شرطة المحافظة العقيد باسم واكد الجيوسي، قد تعاملت مع ثماني حالات حدث فيها خرق لحالة الطوارئ تمثلت في إغلاق ثلاثة محال في المنطقة الصناعية وضبط مركبة محملة بمواد البناء وإغلاق لأربعة طرق فرعية حيوية وإيقاف صاحب جرافة عن العمل وضبط مركبة كانت تقوم بأعمال التفحيط وضبط مركبة أخرى لخرقها حالة الطوارئ وإلقاء القبض على شخصين لمخالفتهما الحجر المنزلي وإحالتهما إلى الحجر الصحي وضبط حافلتين لنقل العمال إلى الداخل الفلسطيني بالقرب من بلدة كفيرت والحافلة الأخرى بالقرب من بلدة جبع بالتعاون مع لجان الطوارئ العاملة في مدينة وقرى وبلدات المحافظة.

وناشدت الشرطة مواطني المحافظة على اختلاف أماكن سكناهم وتجمعاتهم بأهمية الالتزام بحالة الطوارئ والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص والبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم وصحتهم وعدم إحداث أي خرق لحالة الطوارئ حتى لا يعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية جراء ذلك.

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