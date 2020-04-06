شؤون فلسطينية

محافظ جنين يؤكد استمرار إغلاق مصانع الباطون خلال فترة الطوارئ

محافظ جنين يؤكد استمرار إغلاق مصانع الباطون خلال فترة الطوارئ
محافظ جنين
رام الله - دنيا الوطن
أكد محافظ جنين أكرم الرجوب، مساء اليوم الاثنين، استمرار العمل بالقرار الإداري الصادر عنه والقاضي بوقف عمل مصانع الباطون والمنشآت العاملة بقطاع البناء والإنشاءات في المحافظة.

وقال الرجوب، خلال لقائه مدير الحكم المحلي في المحافظة راغب أبو دياك وموظفي القسم الهندسي في المديرية، إنه سيتم الإفراج عن سائقي سيارات الباطون الذين حجزتهم الشرطة لعدم التزامهم بالقرار، وإنهاء حجز سياراتهم، بعد أن يوقع أصحاب مصانع الباطون على تعهد بالتزامهم التام بوقف العمل خلال فترة الطوارئ، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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