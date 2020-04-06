قوات الاحتلال تخطر عائلات في الأغوار بترحيلهم

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة أن ما يسمى بالتنظيم والإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال اقتحمت عددا من المناطق في الأغوار الفلسطينية وأخطرت عائلات بهدم مساكنهم واقتلاع اشجار نخيل.



وأوضح دراغمة أن سلطات الاحتلال اقتحمت قرية الجفتلك في الأغوار الوسطى شمال أريحا، وأخطرت عدة مواطنين بوقف البناء لمنشآت زراعية وسكنية، إضافة إلى الإخطار باقتلاع أشجار نخيل، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



ولفت دراغمة إلى أن الاحتلال سلم المواطن سالم أبو الطيب من خربة يرزا بالأغوار الشمالية إخطارا بوقف البناء لمنشآت وخيام زراعية وسكنية، بحجة عدم الترخيص.