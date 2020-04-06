عاكف المصري: الوضع الصحي بغزة على شفير كارثة تستدعي التحرك العاجل

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رام الله - دنيا الوطن

أكدّ المفوض العام للهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة عاكف المصري، أنّ القطاع الصحي بغزة على "شفير كارثة حقيقية" تستدعي تحركا عاجلا من جميع الأطراف، لتزويد القطاع باحتياجاته لمواجهة (كورونا).



وقال المصري في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن نفاد المواد كارثة حقيقة ومصيبة يمكن أن تلحق أذى كبير بأبناء شعبنا، ما يستدعي من جميع الأطراف التحرك الفوري لإنقاذ غزة والعمل على تزويدها بما تحتاجه".



ودعا السلطة الفلسطينية ووزارة الصحة برام الله، إلى تزويد القطاع بمعدات الفحص "التكات" وتوجيه نصيب غزة من المساعدات التي وصلتها لمواجهة (كورونا).



وأكدّ أنه في ظل وجود أجهزة فحص، فالأولى بوزارة الصحة أن ترسل معدات الفحص لغزة كخطوة آمنة وضرورية وسريعة وتضمن الإسراع في الوقت.



وشددّ المصري على ضرورة تزويد القطاع بما يحتاجه من معدات أجهزة تنفس صحي، وان تشمل السلطة الفلسطينية القطاع بخطة الطوارئ، وتزوده بكل ما يحتاجه من إمكانات لمواجهة الأزمة.