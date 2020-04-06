بماذا وصفت ممرضة أمريكية الإصابة بفيروس (كورونا)؟





وأضافت: "عندما تصاب بالمرض فإنك لا تتمكن من رؤية أهلك، بالكاد تتحدث، بالكاد تأكل، بالكاد تكون قادر على السير، وتحاول بكل قدرتك الحفاظ على قواك العقلية في العزل".





وتابعت قائلة: "أنا لم أصب بطلق ناري في حياتي، لكن الألم الذي أشعر به حاليَا ربما يكون أقوى بكثير من الألم الذي سيسببه الرصاص".





وطالبت الممرضة كل من يستمع إليها ألا ينتظر حتى تتدهور حالته بشكل كبير، وقالت: "لا تنتظر حتى يصبح الوضع متأخرا، لا تنتظر حتى تصبح خطرًا على عائلتك وأطفالك".



وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن المركز التي تعمل به شاركيه وليامز سجل وحده ما يقرب من 100 إصابة بالعدوى بين العاملين في فريق المستشفى الطبي.





رام الله - دنيا الوطن"الأمر ليس بسيطًا من فضلكم لا تستهينوا به"، هكذا حاولت الممرضة الأمريكية شاركيه وليامز مشاركة تجربتها مع فيروس كورونا وتحذير من حولها من عدم الاستهانة بالفيروس التاجي.وظهرت الممرضة الأمريكية، من خلال فيديو نشرته على صفحتها الخاصة بموقع فيسبوك، وهي معزولة بأحد غرف مركز جالاتين للتأهيل بمدينة ناشفيل في ولاية تينسي الأمريكية، حيث كانت تعمل وهي تقول: "الأمر ليس بسيطًا وليس مزحة، اعذروني ولكن مجرد التنفس أصبح مصدر ألم بالنسبة لي".