صندوق "وقفة عز" يعلن عن فتح باب التبرعات





يدير الصندوق رجال أعمال من القطاع الخاص الفلسطيني ويركز في تبرعاته على دعم العائلات المحتاجة والمتضررة من ازمة (كورونا) عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية، إضافة الى دعم القطاع الصحي عن طريق وزارة الصحة الفلسطينية.



رام الله - دنيا الوطنأعلن صندوق "وقفة عز" عن فتح باب التبرعات في رقم الحساب المصرفي الموحد لدى كافة البنوك في فلسطين تحت الرقم 888000 لمواجهة الأضرار التي ألحقتها أزمة انتشار فيروس (كورونا) في فلسطين على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والصحي.ودعا رئيس الصندوق طلال ناصر الدين، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، القطاع الخاص الفلسطيني ورجال الأعمال والمؤسسات والافراد في الداخل والخارج الى تكاتف جهودهم، بالتبرع في الصندوق من أجل المساهمة في تركيز الجهود الوطنية لدعم القطاعات المتضررة والعائلات المحتاجة والفقراء الجدد والقطاع الصحي، للخروج من هذه الأزمة بأقل اضرار ممكنة.وأشار ناصر الدين الى ثقته الكبيرة بأن "البلد بحملها أهلها" وأن الخير موجود في فلسطين، مؤكدا ان رأس المال الوطني اثبت مرارا دعمه لصمود أبناء شعبنا في مختلف الأزمات التي تعرض لها الوطن.وأوضح ناصر الدين انه لا يوجد حد أدنى للتبرع في الحساب، وانه يقبل كافة العملات المتداولة في فلسطين ويمكن اجراء حوالات داخلية وخارجية اليه.وكان قد عقد اليوم اول اجتماع لمجلس إدارة الصندوق الذي يضم ثلاثين رجل أعمال فلسطيني، حيث جرى خلاله تشكيل لجان للصندوق وتحديد مهامها، وتشمل اللجنة التنفيذية، واللجنة المالية، واللجنة الإعلامية، ولجان المناطق وأمانة السر وسكرتارية الصندوق. وتم خلال الاجتماع أيضا تحديد جهات صرف التبرعات لتقتصر من خلال وزارتي التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة الفلسطينية.والجدير ذكره، ان صندوق وقفة عز هو صندوق وطني انشائه رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية بمصادقة الرئيس محمود عباس بهدف جمع التبرعات والدعم من القطاع الخاص والمجتمع الفلسطيني خلال حالة الطوارئ التي تم إعلانها في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.