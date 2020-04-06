عاجل

  • الولايات المتحدة: 891 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع عدد الوفيات إلى 10524

  • الولايات المتحدة: 19000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في خلال أقل من 24 ساعة الماضية

  • إسرائيل: ارتفاع عدد الوفيات من (كورونا) إلى 58

دولي

إسرائيل تُعلن إغلاقاً كاملاً حتى نهاية الأسبوع الجاري

إسرائيل تُعلن إغلاقاً كاملاً حتى نهاية الأسبوع الجاري
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الإغلاق الكامل في إسرائيل بسبب فيروس كورونا، اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا من يوم غد الثلاثاء، وحتى صباح يوم الجمعة المقبل.

وشدد نتنياهو على أن القرار سينص على إغلاق شامل ومنع الخروج من البلدات والمدن في جميع أنحاء اسرائيل، كما سيمنع الخروج من المنازل إلا لمسافة 100 متر في الفترة بين الساعة السادسة من مساء الأربعاء، حتى الساعة السادسة من فجر الخميس، وذلك بالتزامن مع ليلة عيد الفصح اليهودي، باستثناء البلدات العربية.

وحول انتشار فيروس كورونا المستجد، قال نتنياهو "أولئك الذين يعتقدون أن الأزمة في نهايتها مخطئون".

أخبار ذات صلة

بماذا وصفت ممرضة أمريكية الإصابة بفيروس (كورونا)؟

بماذا وصفت ممرضة أمريكية الإصابة بفيروس (كورونا)؟

نقل رئيس الوزراء البريطاني للعناية المركزة على خلفية إصابته بفيروس (كورونا)

نقل رئيس الوزراء البريطاني للعناية المركزة على خلفية إصابته بفيروس (كورونا)

إيطاليا تسجل انخفاضاً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

إيطاليا تسجل انخفاضاً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

فرنسا: حصيلة الوفيات اليومية بفيروس (كورونا) تتسارع

فرنسا: حصيلة الوفيات اليومية بفيروس (كورونا) تتسارع

آمال بإطلاق مبادرة كبيرة قريباً لتسريع تطوير لقاحات ضد (كورونا)

آمال بإطلاق مبادرة كبيرة قريباً لتسريع تطوير لقاحات ضد (كورونا)

جونسون من المستشفى: أنا بحالة معنوية عالية وعلى اتصال بأعضاء حكومتي

جونسون من المستشفى: أنا بحالة معنوية عالية وعلى اتصال بأعضاء حكومتي

أنغيلا ميركل: الاتحاد الأوروبي يُواجه أكبر تحدٍ منذ تأسيسه بسبب (كورونا)

أنغيلا ميركل: الاتحاد الأوروبي يُواجه أكبر تحدٍ منذ تأسيسه بسبب (كورونا)

إسبانيا: تراجع عدد وفيات فيروس (كورونا) يتواصل

إسبانيا: تراجع عدد وفيات فيروس (كورونا) يتواصل

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

السلطة الفلسطينية و(كورونا) والأردن

شؤون فلسطينية

الشرطة تتعامل مع ثماني حالات خرقت حالة الطوارئ في جنين

الشرطة تتعامل مع ثماني حالات خرقت حالة الطوارئ في جنين

محافظ جنين يؤكد استمرار إغلاق مصانع الباطون خلال فترة الطوارئ

محافظ جنين يؤكد استمرار إغلاق مصانع الباطون خلال فترة الطوارئ

قيادة &#34;الشعبية&#34; في سجون الاحتلال تصدر بياناً &#34;مهماً&#34; بشأن عدة مطالب

قيادة "الشعبية" في سجون الاحتلال تصدر بياناً "مهماً" بشأن عدة مطالب

قوات الاحتلال تخطر عائلات في الأغوار بترحيلهم

قوات الاحتلال تخطر عائلات في الأغوار بترحيلهم

عاكف المصري: الوضع الصحي بغزة على شفير كارثة تستدعي التحرك العاجل

عاكف المصري: الوضع الصحي بغزة على شفير كارثة تستدعي التحرك العاجل

محافظ طولكرم: وزارة الصحة اعتمدت &#34;الهلال بعتيل&#34; مركز طوارئ لاستقبال المرضى

محافظ طولكرم: وزارة الصحة اعتمدت "الهلال بعتيل" مركز طوارئ لاستقبال المرضى

شاهد: إنهاء الحجر الصحي للمستضافين في مركز &#34;قيزان النجار&#34; بخانيونس

شاهد: إنهاء الحجر الصحي للمستضافين في مركز "قيزان النجار" بخانيونس

الفنان عمايري: أحلم بزيارة فلسطين والقضية الفلسطينية لا تختزل بأعمال فنية

الفنان عمايري: أحلم بزيارة فلسطين والقضية الفلسطينية لا تختزل بأعمال فنية

منوعات

ياسمين خطيب تكشف عن مرض يُحرجها في ظل أزمة &#34;كورونا&#34;

ياسمين خطيب تكشف عن مرض يُحرجها في ظل أزمة "كورونا"

مقارنة بين جمال بلقيس ونادين نجيم تنتهي بتعليق مُفاجئ من كليهما

مقارنة بين جمال بلقيس ونادين نجيم تنتهي بتعليق مُفاجئ من كليهما

روبي تثير سخرية جمهورها بصورة جديدة: &#34;أصله اسمها روبي عجلة&#34;

روبي تثير سخرية جمهورها بصورة جديدة: "أصله اسمها روبي عجلة"

عادل إمام ينضم إلى &#34;تيك توك&#34;.. ويتحدث عن أبنائه ويصفهم بطريقة غريبة

عادل إمام ينضم إلى "تيك توك".. ويتحدث عن أبنائه ويصفهم بطريقة غريبة

داليا مصطفى بموقف مُحرج بسبب صورة أرسلها صديقها لها

داليا مصطفى بموقف مُحرج بسبب صورة أرسلها صديقها لها

هيا الشعيبي تقصف جبهة حياة الفهد من وسط سوق الخضار بالكويت

هيا الشعيبي تقصف جبهة حياة الفهد من وسط سوق الخضار بالكويت

مُتابعة تتهم نادية الجندي بالعنصرية بسبب أحمد السقا.. كيف ردت؟

مُتابعة تتهم نادية الجندي بالعنصرية بسبب أحمد السقا.. كيف ردت؟

هالة سرحان تضع نفسها بموقف مُحرج بسبب &#34;كورونا&#34;

هالة سرحان تضع نفسها بموقف مُحرج بسبب "كورونا"

بعد 15 عاماً من البُعد.. مفاجأة حول علاقة براد بيت وجينيفر أنيستون

بعد 15 عاماً من البُعد.. مفاجأة حول علاقة براد بيت وجينيفر أنيستون

شاهد يوميات &#34;محمد صلاح ومكة&#34; في العزل المنزلي في قصره

شاهد يوميات "محمد صلاح ومكة" في العزل المنزلي في قصره

عربي

محامٍ عربي يُطالب الصين بعشرة تريليونات دولار بسبب فيروس (كورونا)

محامٍ عربي يُطالب الصين بعشرة تريليونات دولار بسبب فيروس (كورونا)

شركة أدوية عربية تُصنّع دواءً لفيروس (كورونا)

شركة أدوية عربية تُصنّع دواءً لفيروس (كورونا)

ارتفاع حالات الشفاء من فيروس (كورونا) في لبنان

ارتفاع حالات الشفاء من فيروس (كورونا) في لبنان

اكتشاف 277 حالة إصابة ووفاة واحدة جديدة بفيروس (كورونا) في الإمارات

اكتشاف 277 حالة إصابة ووفاة واحدة جديدة بفيروس (كورونا) في الإمارات