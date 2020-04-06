شؤون فلسطينية

شاهد: "السياحة والآثار" توضح تفاصيل اكتشاف أثري "مهم" في بيت لحم

شاهد: "السياحة والآثار" توضح تفاصيل اكتشاف أثري "مهم" في بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة السياحة والآثار مساء اليوم عن اكتشاف طواقم الوزارة في مدينة بيت لحم،  لمقبرة أثرية تعود للعصر البرونزي في منطقة "هندازة".

وبينت الوزارة في بيانها الصحفي الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أنه وأثناء قيام مواطن بإجراء حفريات للبنية التحتية لبيته ظهرت هذه المقبرة.

وأضافت: تم الاتصال بدائرة آثار بيت لحم التي توجهت على الفور إلى الموقع مع جهاز شرطة السياحة والآثار وبدأت أعمال تنقيب في الموقع حيث تبين أن المقبرة تعود للعصر البرونزي وتحتوي على مجموعة من المواد الفخارية والمعدنية.

وبدأت طواقم الوزارة بأعمال تنقيب وتوثيق شاملة من أجل الكشف بشكل دقيق عن جميع المواد الأثرية داخل هذا الموقع ودراسته بشكل كامل.

وأكدت الوزارة على أهمية هذا الاكتشاف والذي من شأنه أن يغني المادة العلمية لتلك المنطقة بمعلومات جديدة ومفيدة لم تكن معروفة من قبل، مشددة على أن هذا الاكتشاف سيسهم في زيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي وحمايته، علاوة على أن هذا الكشف سيغني البحث العلمي بمادة جديدة عن حقبة تاريخية مهمة تمثلها هذه المقبرة، حيث ستوفر مادة جديدة عن عادات الدفن في منطقة بيت لحم في العصور البرونزية.

وشكرت الوزارة لجنة الطوارئ في "هندازة" والمواطنين على تعاونهم ومساعدتهم في تسهيل أعمال التنقيب في الموقع، كما تقدمت الوزارة بالشكر لضباط شرطة السياحة والآثار وشرطة المحافظة على تعاونهم ومساندتهم فريق الوزارة في الميدان.

وأكدت وزارة السياحة والآثار على أهمية الوعي المجتمعي في حماية الآثار الفلسطينية، حيث يلعب المجتمع المحلي الدور الأكبر في حماية الاثار في فلسطين والتي تمثل جزءاً مهما من الهوية الثقافية  لشعبنا، وما جرى في "هندازة" اليوم يدل على رقي ووعي المواطنين وحرصهم على حماية التراث الوطني الفلسطيني.




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