نقل رئيس الوزراء البريطاني للعناية المركزة على خلفية إصابته بفيروس (كورونا)

بوريس جونسون

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (سكاي نيوز) عربية، أن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، نقل إلى العناية المركزة، على خلفية إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.



كما نقلت قناة (الجزيرة) عن وسائل إعلام بريطانية، قولها: إن رئيس الوزراء البريطاني، وضع على جهاز التنفس الاصطناعي مع تدهور حالته إثر إصابته بفيروس (كورونا).



وكان جونسون، قال اليوم الاثنين: إنه يخضع لفحوص عادية، بسبب أعراض فيروس (كورونا)، لكنه في حالة معنوية عالية، وعلى اتصال بأعضاء حكومته.



وأضاف جونسون على (تويتر): "بناءً على نصيحة طبيبي، دخلت المستشفى لإجراء بعض الفحوص العادية، في الوقت الذي ما زلت أعاني فيه من أعراض فيروس (كورونا)"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).