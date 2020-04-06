محافظ طولكرم: وزارة الصحة اعتمدت "الهلال بعتيل" مركز طوارئ لاستقبال المرضى

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رام الله - دنيا الوطن

قال محافظ طولكرم، عصام أبو بكر: إن وزارة الصحة، اعتمدت الهلال الأحمر بعتيل، مركز طوارئ لاستقبال المرضى وتقديم العلاجات اللازمة لهم، وتحويلهم إلى مستشفيات أخرى إذا ما استدعت الحالة.



وأضاف المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن مدير عام المستشفيات د. نجي نزال أكد على اعتماد وزارة الصحة للهلال الأحمر بعتيل مركزاً للطوارئ، اعتبارا من الساعة الثانية عشر من يوم غد الثلاثاء، لاستقبال المرضى ومعالجتهم وتقديم الخدمة المناسبة لهم.