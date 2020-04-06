شاهد: إنهاء الحجر الصحي للمستضافين في مركز "قيزان النجار" بخانيونس





وهنأ نائب مدير عام الرعاية الأولية د. مجدي ضهير كافة المستضافين بسلامة إنهاء فترة الحجر، داعيا إياهم إلى التزام الإرشادات التي وضحت لهم بالبقاء في المنزل لمدة أسبوع إضافي أخذاً بالأحوط.





وعبر ضهير عن شكره وتقديره إلى كافة الطواقم الصحية التي كانت على قدر كبير من المسؤولية في تحصين المجتمع وتقديم خدمة صحيه تليق بأبناء شعبنا الذين أمضوا فترة الحجر الإلزامي والتي امتدت 21 يوماً.



بدوره نقل المتحدث باسم وزارة الصحة، د. أشرف القدرة تحيات وتهنئة وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، وكافة أركان الوزارة للأخوة والأخوات المستضافين في مراكز الحجر الصحي، والتمنيات بدوام السلامة والصحة ، مؤكدا ًعلى أن وزارة الصحة ستظل الوفية لابناء شعبنا وخط الدفاع الاول عن صحتهم .





























رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر إجراءات إنهاء الحجر الصحي للمستضافين في مركز "قيزان النجار" بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.وكانت الوزارة أعلنت مساء اليوم إنهاء إجراءات الحجر الإلزامي لـ 632 من المستضافين في عدد من مراكز الحجر الصحي.