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السعودية تصدر قراراً "صارماً" في محاولة لمنع تفشي فيروس (كورونا)

السعودية تصدر قراراً "صارماً" في محاولة لمنع تفشي فيروس (كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أقرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين، منع التجول الكلي طوال اليوم في مدن، بينها العاصمة الرياض، والدمام وجدة.

وأضافت الوزارة وفق ما نقلت قناة (العربية)،أن  منع التجول الكلي في بعض المدن، سيبدأ فوراً وحتى إشعار آخر.

وقالت وزارة الداخلية السعودية: إن الخروج فقط للاحتياجات الضرورية خلال الفترة من السادسة صباحا وحتى الثالثة عصراً، مشيرة إلى أنه في مناطق منع التجول يحظر ممارسة أي عمل تجاري غير مرتبط بالأنشطة الحيوية.

وأضافت الداخلية السعودية: أنه يسمح في أضيق نطاق للسكان بالخروج داخل الحي لضرورات صحية وتموينية.

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