إيطاليا تسجل انخفاضاً في عدد الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا)

سجلت السلطات الإيطالية اليوم الاثنين، 636 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد "كوفيد -19".



وقالت وكالة الحماية المدنية: إن الوفيات الناجمة عن مرض "كوفيد-19" في إيطاليا ارتفعت يوم الاثنين بزيادة أكثر من 100 وفاة عن عددها في اليوم السابق، لكن حالات الإصابة الجديدة بفيروس (كورونا) المستجد المسبب للمرض انخفضت بشكل حاد.



وبلغ العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور المرض في 21 شباط/فبراير 16523 حالة وهي أعلى نسبة وفيات في العالم، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمرض 3599 حالة إلى 132547 حالة إصابة، ليسجل أدنى ارتفاع يومي منذ 17 آذار/ مارس، ويحيي الأمل في أن المرض قد يكون في حالة تراجع بسبب إجراءات العزل العام التي بدأ تطبيقها في أنحاء البلاد منذ التاسع من آذار/ مارس.



وقبل اليوم الاثنين كان معدل الزيادات اليومية في حالات الإصابة الجديدة منذ 17 آذار/مارس بين 4050 و6557 حالة إصابة.



وأُعلن اليوم الاثنين تعافي 22837 مريضا من بين المصابين أصلا، بينما كان العدد 21815 مريضا في اليوم السابق.



وهناك 3898 شخصا في الرعاية المركزة، بانخفاض 79 شخصا عن أمس الأحد، وهو ثالث انخفاض يومي على التوالي.









رام الله - دنيا الوطن