إغلاق منشاري حجر ومحلين تجاريين والتعامل مع 31 عاملاً في سلفيت

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية منشارين حجر ومحلين تجاريين لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة والتعامل مع 31 عاملا في سلفيت.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دوريات الشرطة بالشراكة مع الأجهزة الأمنية في محافظة سلفيت وأثناء قيامهم بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها، تنفيذاً لقانون الطوارئ القاضي بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين تم إغلاق منشارين حجر في بلدة بديا ومحلين تجاريين لمخالفتهم التعليمات الصادرة من الجهات المختصة في المحافظة.



وفي سياق متصل قامت الشرطة والأجهزة الأمنية بالتعامل مع 31 عاملاً بعد وصولهم لمحافظة سلفيت قادمين من عملهم بالداخل المحتل وقد تم تحويلهم لجهات الاختصاص من اجل الحجر الصحي والمنزلي .



ومن جهته أكد العقيد حقوقي مأمون فحماوي مدير شرطة المحافظة على أن هذه الإجراءات التي تنفذها الشرطة والأجهزة الأمنية ولجنة الطوارئ على رأسها اللواء الدكتور عبد الله كميل محافظ سلفيت هدفها توفير الحماية لأبناء شعبنا من جائحة (كورونا) بما يضمن السلامة العامة.