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دولي

فرنسا: حصيلة الوفيات اليومية بفيروس (كورونا) تتسارع

فرنسا: حصيلة الوفيات اليومية بفيروس (كورونا) تتسارع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران: إن عدد المتوفين بسبب مرض فيروس (كورونا)، (كوفيد-19) في المستشفيات الفرنسية، زاد 10 % في اليوم، ليصل إجماليه إلى 6494 وفاة.

وأضاف  في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، أنه بإضافة بيانات جزئية بخصوص عدد الأشخاص، الذين توفوا في دور رعاية المسنين، يقفز إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض إلى 8911 وفاة من 8078 يوم الأحد، بنسبة ارتفاع تبلغ 10% أيضاً.

وفي الحالتين، شهد معدل الارتفاع تسارعاً مرة أخرى بعد عدة أيام من التباطؤ، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

من جهته، حذر وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير من أن فرنسا، ستشهد خلال 2020 أسوأ ركود اقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، نتيجة فيروس (كورونا).

وقال برونو لومير خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ الفرنسي: إن "أسوأ معدل نمو سجّلته فرنسا منذ العام 1945، كان في العام 2009 بعد الأزمة المالية الكبرى عام 2008، وبلغ 2,2-%" مضيفاً: "يبدو أننا سنتخطى بكثير نسبة -2,2%" هذه السنة، كما نقل موقع (فرانس 24).

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