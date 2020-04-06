شؤون فلسطينية

إغلاق مستودع للسلع المُستعملة الإسرائيلية في مدينة بيت لحم

إغلاق مستودع للسلع المُستعملة الإسرائيلية في مدينة بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني، والضابطة الجمركية، وجهاز الأمن الوقائي في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الاثنين، مستودعاً للمواد والسلع المستعملة الإسرائيلية، تنفيذاً لقرار وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، بشأن منع إدخال السلع والمواد المستعملة الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني.

وأفادت مدير عام مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة بيت لحم، جهاد جرايسة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه جرى مصادرة السلع، تبعاً للإجراءات الوقائية، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المتبع.

ويأتي قرار الوزير العسيلي، الاحترازي، بشأن منع السلع الإسرائيلية المستعملة، حرصاً على سلامة المواطن وحمايته من انتقال فيروس (كورونا) عبر هذه السلع، التي أغلبها لا تخضع لإجراءات الوقاية والسلامة الصحية المعمول به.

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