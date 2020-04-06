سلطات الاحتلال تطلق سراح محافظ القدس عدنان غيث

محافظ القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن محافظ القدس عدنان غيث، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



ويذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت المحافظ غيث أمس الأحد، بعد أن داهمت منزله في سلوان جنوب القدس، وفتشته وعبثت بمحتوياته.



واعتقل غيث من قبل قوات الاحتلال 17 مرة منذ توليه منصبه محافظا للقدس، كما يمنعه الاحتلال من دخول الضفة الغربية، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.