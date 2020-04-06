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دولي

آمال بإطلاق مبادرة كبيرة قريباً لتسريع تطوير لقاحات ضد (كورونا)

آمال بإطلاق مبادرة كبيرة قريباً لتسريع تطوير لقاحات ضد (كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع إطلاق مبادرة كبيرة، هذا الأسبوع، لتسريع دراسة وتطوير لقاحات ضد فيروس (كورونا) المستجد.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: "نأمل في إطلاق مبادرة كبيرة هذا الأسبوع؛ لتسريع دراسة وتطوير لقاحات ضد فيروس (كورونا)"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأضاف غيبريسوس: إن "هذه المبادرة تشمل تشكيل آلية من شأنها ضمان توزيع اللقاحات بين المحتاجين إليها "بشكل عادل".

وتجاوزت حصيلة الوفيات بسبب فيروس (كورونا) حول العالم 70 ألف حالة اليوم الإثنين. 

وسجلت أوروبا بمفردها، وهي القارة الأكثر تضرراً بوباء "كوفيد-19" نحو 75% منها، أي ما يقدر بأكثر من 50 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد الإصابات 127 ألف إصابة، أكثر من نصفها في القارة العجوز.

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