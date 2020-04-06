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محامٍ عربي يُطالب الصين بعشرة تريليونات دولار بسبب فيروس (كورونا)

محامٍ عربي يُطالب الصين بعشرة تريليونات دولار بسبب فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أرسل المحامي المصري، محمد طلعت، إنذاراً للسفير الصيني في مصر، والرئيس الصيني، بشأن دفع تعويض لمصر عن الأضرار الناجمة عن فيروس (كورونا) المستجد.

ووفقاً لما نقله موقع (القاهرة 24) المصري، قال طلعت: إنه يتوجه لتحريك دعوى قضائية ضد الصين، أمام المحكمة الدولية، مشدداً على ضرورة صرف تعويض لمصر.

وأوضح طلعت، أنه سيطالب في دعواه، بإلزام الصين بدفع 10 تريليونات دولار أمريكي، تعويضاً للأضرار الناجمة عن الفيروس.

وأكد المحامي بالاستئناف العام، أنه تلقى اتصالاً من محامي
 السفارة الصينية، الذي وعده بالمقابلة، إلا أنه رفض وأصر على دفع التعويض المادي.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين، نهاية العام الماضي، 1.28 مليون إصابة، بينهم 70 ألف حالة وفاة، ونحو 270 ألف حالة شفاء.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى أواخر شباط/ فبراير، فإن مرض (كوفيد 19) انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 330 ألفًا في الولايات المتحدة، و135 ألفًا في إسبانيا، و128 ألفًا في إيطاليا، إلى جانب الآلاف في أكثر من 200 دولة ومنطقة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، ‏فيروس (‏كورونا) ‏المستجد
 ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر ‏في ‏الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‏‏11 آذار/ مارس، وباءً ‏عالمياً، ‏مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات، ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، ‏وعلى ‏رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على ‏اتخاذ ‏إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان ‏منع ‏التجول، وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع ‏تفشي ‏العدوى ‏القاتلة.‏

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