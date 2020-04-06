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ارتفاع حالات الشفاء من فيروس (كورونا) في لبنان

ارتفاع حالات الشفاء من فيروس (كورونا) في لبنان
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رام الله - دنيا الوطن
صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي في لبنان، التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس (كورونا) "Covid-19".

وجاء في التقرير أن مجموع الحالات التي ثبتت مخبرياً إصابتها بفيروس (كورونا) والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى وصل إلى 30 إصابة، فيما تم استقبال 15 حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس نقلت من مستشفيات أخرى.

وأضاف كما نقل موقع (الجمهورية): أن خمس إصابات بفيروس (كورونا) تماثبت للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص الـ "PCR" سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض، فيما بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس (كورونا) منذ البداية 60 حالة شفاء.

وأشار التقرير إلى أن جميع المصابين بفيروس (كورونا) يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا إصابة واحدة وضعها حرج.

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