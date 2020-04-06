شؤون فلسطينية

تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين يرفع الإصابات إلى 253

تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين يرفع الإصابات إلى 253
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الداخلية، العميد غسان نمر، اليوم الاثنين، إنه جرى تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في بلدة نعيم بمحافظة الخليل، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في فلسطين إلى 253 إصابة.

وأضاف نمر، خلال الإيجاز المسائي حول فيروس (كورونا)، أن الإصابة الجديدة هي لعامل من مجموعة العمال نفسها في مصنع للحلويات داخل إسرائيل، والعمال الأربعة من بني نعيم هم ضمن مجموعة 47 عاملا تم حصر عودتهم، وأخذ فحوصات منهم، وإلزامهم بالحجر المنزلي، والأجهزة الأمنية تقوم بالتأكد من ديمومة التزامهم بالحجر المنزلي، مشيرا إلى أن العمال الأربعة المصابين لم يختلطوا بأحد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتابع أنه يوجد 23 حالة تشافي منها خمسة في المحافظات الجنوبية، مبينا أن من بين المصابين 167 من ذكور، و86 من الإناث من ضمنها حالة الوفاة التي سجلت قبل أيام في بدو.

وطمأن نمر أهالي محافظة طولكرم أن جميع فحوصات الطاقم الطبي في مستشفى الشهيد ثابت ثابت، وعددهم 16، هي سلبية أي غير مصابين، وأنه تم إخضاعهم للحجر الصحي في المستشفى، وبعد خمسة أيام سيتم فحصهم مرة أخرى.

وقال: إن عدد الفحوصات التي أخذت في فلسطين منذ بداية الجائحة بلغ 13605، منها 1200 فحص أجري خلال الـ24 ساعة الأخيرة،  ما يدل على أن طواقم الصحة تعمل بشكل دؤوب لرفع عدد الفحوصات اليومي.

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