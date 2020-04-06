دولي

جونسون من المستشفى: أنا بحالة معنوية عالية وعلى اتصال بأعضاء حكومتي

جونسون من المستشفى: أنا بحالة معنوية عالية وعلى اتصال بأعضاء حكومتي
بوريس جونسون
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون اليوم الاثنين: إنه يخضع لفحوص عادية بسبب أعراض فيروس (كورونا) لكنه في حالة معنوية عالية وعلى اتصال بأعضاء حكومته.

وقال جونسون على (تويتر): "بناءً على نصيحة طبيبي دخلت المستشفى لإجراء بعض الفحوص العادية في الوقت الذي ما زلت أعاني فيه من أعراض فيروس (كورونا)"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

وأضاف: "أنا في حالة معنوية عالية وعلى اتصال بأعضاء حكومتي في الوقت الذي نعمل فيه معا لمكافحة هذا الفيروس والحفاظ على سلامة الجميع".

ودخل جونسون، مساء أمس الأحد إلى أحد مستشفيات البلاد، وذلك لإجراء فحوص طبية، بسبب استمرار الأعراض الواضحة لإصابته بفيروس (كورونا) المستجد.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني: إن بوريس جونسون في المستشفى؛ لإجراء فحوص مع استمرار ظهور أعراض مرض (كوفيد-19)، (كورونا)، عليه، بعد عشرة أيام من تشخيص إصابته بالمرض.

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