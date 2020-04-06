أنغيلا ميركل: الاتحاد الأوروبي يواجه أكبر تحدٍ منذ تأسيسه بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل اليوم الاثنين: إن الاتحاد الأوروبي يواجه أكبر تحد منذ تأسيسه، بسبب انتشار وباء فيروس (كورونا) المستجد.
وقالت في كلمة لها إن أوروبا تحتاج إلى تحقيق "اكتفاء ذاتي" في إنتاج الكمامات الواقية، مشددة على أن أي تخفيف محتمل للقيود التي فرضت بسبب فيروس كورونا سيكون تدريجياً، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).
قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل اليوم الاثنين: إن الاتحاد الأوروبي يواجه أكبر تحد منذ تأسيسه، بسبب انتشار وباء فيروس (كورونا) المستجد.
وقالت في كلمة لها إن أوروبا تحتاج إلى تحقيق "اكتفاء ذاتي" في إنتاج الكمامات الواقية، مشددة على أن أي تخفيف محتمل للقيود التي فرضت بسبب فيروس كورونا سيكون تدريجياً، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).
يتبع..
التعليقات